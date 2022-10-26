ФАС напомнила о требовании маркировать рекламные посты в Telegram-каналах
Реклама в "Телеграме" не требует соответствующих отметок, только если мессенджер используется для общения между конкретными пользователями, к публичным телеграм-каналам предъявляются требования маркировки. Об этом сообщили в ФАС.
"В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие закона "О рекламе" и требует маркировки", — разъяснили в ведомстве.
Ранее основатель приложения Павел Дуров заявил, что мессенджер Telegram удалил ряд русскоязычных каналов, которые связаны с Белоруссией, по требованию Apple. Речь идёт в общей сложности о 80 тысячах подписчиков. Также ряд каналов получили пока только предупреждения.
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