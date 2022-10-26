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26 октября, 11:30

Инфекции, мигрень, боль в спине: Названы последствия ношения неудобной или неправильной обуви

Врач Зяблова предупредила, что неудобная обувь может вызвать мигрень и боль в спине

Ношение неудобной обуви может обернуться серьёзными последствиями. Если дискомфорт пришлось испытывать недолго, то человек отделается лишь мозолями на стопе и пальцах. Об этом Лайфу рассказала заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"Если говорить о долгосрочных последствиях ношения неправильной обуви, то здесь возможна деформация большого пальца, ногтей или всей стопы. Также впоследствии могут быть проблемы с нарушением осанки. Всё зависит от того, насколько обувь неправильная и насколько длительно она носится", — уточнила она.

Также неудобная обувь может спровоцировать боль в спине, мигрень и чувство тяжести в ногах, при этом проблема усугубится, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов, продолжила врач. Они не впитывают пот и не пропускают воздух, поэтому есть риск возникновения грибковой инфекции, которую сложно лечить. Зяблова посоветовала выбирать качественную обувь и обязательно по размеру, а в случае дискомфорта использовать пластырь, чтобы избежать мозолей.

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Ранее Лайф писал, что за обувью и предметами гардероба из искусственной кожи требуется специальный уход. Если вы не хотите попрощаться с любимой обувью из полиуретана или ПВХ навсегда, не стоит её сушить на батарее. Если натуральная кожа просто задубеет, то искусственный материал растрескается.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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