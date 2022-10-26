По полигону Кура на Камчатке выполнены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева"

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски ракет "Ярс" и "Синева", сообщается на официальном сайте Кремля.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк. Видео © T.me / Zvezdanews

"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря", — говорится в сообщении.

Кроме того, к осуществлению задач привлекались самолёты Ту-95МС, которые выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования. Как отметили в Кремле, все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.