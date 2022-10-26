По полигону Кура на Камчатке выполнены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева"
В ходе тренировки стратегических сил сдерживания по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски ракет "Ярс" и "Синева", сообщается на официальном сайте Кремля.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк. Видео © T.me / Zvezdanews
"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря", — говорится в сообщении.
Кроме того, к осуществлению задач привлекались самолёты Ту-95МС, которые выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования. Как отметили в Кремле, все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
T.me / Zvezdanews