RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По крайне мере, так утверждает телеграмм-канал RT. По словам источника издания, за сутки до обысков у её коммерческого директора Кирилла Суханова телеведущую предупредили, поэтому она успела пересечь границу. Некоторые СМИ утверждают, что Собчак находится в Литве.
Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании
Напомним, что в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье сегодня прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним задержали бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского.
ТАСС / Артём Геодакян