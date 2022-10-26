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26 октября, 14:38

RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По крайне мере, так утверждает телеграмм-канал RT. По словам источника издания, за сутки до обысков у её коммерческого директора Кирилла Суханова телеведущую предупредили, поэтому она успела пересечь границу. Некоторые СМИ утверждают, что Собчак находится в Литве.

Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании

Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании

Напомним, что в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье сегодня прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним задержали бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского.

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ТАСС / Артём Геодакян

Алексей Берковиц

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