RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По крайне мере, так утверждает телеграмм-канал RT. По словам источника издания, за сутки до обысков у её коммерческого директора Кирилла Суханова телеведущую предупредили, поэтому она успела пересечь границу. Некоторые СМИ утверждают, что Собчак находится в Литве.