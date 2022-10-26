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26 октября, 14:22

"Не трюк, а развлечение": Дрессировщица Чебота раскрыла секрет, как обучила пуделей играть в волейбол

Дрессировщица Надежда Чебота раскрыла секрет, как обучила пуделей играть в волейбол

<p>Надежда Чебота. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-10-26/u-menya-vsegda-est-vkusnyashka-nadezhda-chebota-rasskazala-kak-obuchila-sobak-voleybolu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Александр Глуз</p>

Надежда Чебота. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Дрессировщица Надежда Чебота рассказала, как ей удалось научить пуделей играть в волейбол на арене. Своим секретом сотрудница Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, которому в этом году исполняется 145 лет, поделилась с газетой "Петербургский дневник".

Надежда Чебота. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Надежда Чебота. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

"Предлагать собаке встать на уши бессмысленно. Я просто наблюдаю за ними во время игр и прогулок, отмечаю, что вот один пудель высоко прыгает, а другой не очень, а потом учитываю это при создании номеров. Многое из того, что делают мои собаки, для них и не трюк вовсе, а чистое развлечение", — пояснила она.

Иногда на прогулке собаки выдают такое, что хоть сразу на манеж, тут главное — заметить это и дать вкусняшку, чтобы закрепить положительный результат, продолжила дрессировщица. Чебота подчеркнула, что невозможно насилием заставить питомцев прыгать, неухоженность и затравленный вид животных всегда заметят зрители. Пудели не первые подопечные цирковой артистки, сначала она удивляла зрителей номерами с обезьянами.

"Мы с обезьянами не сразу нашли общий язык, особенно с капуцином. Он ел из рук, но ласку категорически не принимал, хотя я делала всё, что советуют в таких случаях, например сидела с ним в одном вольере и слушала, как он орал благим матом. И, кстати, именно на гастролях в Цирке Чинизелли он впервые пошёл на контакт: подошёл и начал искать у меня в волосах блошек — для обезьян это ритуал уважения", — сказала собеседница издания.

Сейчас обезьянки отправились на пенсию, Чебота нашла для них частные зоопарки и лично проверила, как будут содержаться животные. По её признанию, до сих пор скучает по ним, но гастрольная жизнь не позволяет оставить их у себя. Своим примером дрессировщица доказала, что нет ничего невозможного. Она пришла в цирк как работница по уходу за лошадьми, но труд и безграничная любовь к животным помогли ей стать артисткой.

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Ранее Лайф писал, что зрители Большого Санкт-Петербургского государственного цирка во время представлений могут увидеть медведей, которые катаются на самокатах, танцуют балет или играют в футбол. И всё это заслуга дрессировщика Рената Касеева. Он рассказал, что кормил медведей из бутылочки, варил им кашу, а также гулял с ними, чтобы расположить к себе.

Татьяна Миссуми

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