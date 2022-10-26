Чешского футболиста Долейша выгнали из клуба за поддержку России

Футболиста-рекордсмена из Чехии Ярослава Долейша выгнали из клуба после того, как он поддержал Россию. Об этом он рассказал газете "Петербургский дневник".

47-летний Ярослав рассказал, что прошлой зимой он стал играть в клубе "Спартак" ("Хрдлоржезы"), который представляет девятый район Праги в шестой лиге. Предсезонная подготовка как раз началась в конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Однажды во время тренировки один из футболистов вышел на поле с повязкой в цветах украинского флага.

"А через несколько дней я после тренировки сфотографировался с тремя фишками белого, красного и синего цветов, добавил клубную символику. Ничего не написал, ни единого призыва, выложил на своей странице в социальной сети", — признался спортсмен.

Утром следующего дня с Ярославом связался один из руководителей клуба и сообщил, что спортсмен отстранён от команды. Немного спустя на официальном сайте ФК появилась новость о том, что "Спартак" поддерживает Украину — и поэтому был вынужден попрощаться с футболистом, который открыто поддержал Россию. По словам спортсмена, из-за его позиции давление оказывалось и на тренера команды.

В соответствии с правилами Международной федерации футбола Долейш нигде не мог играть полгода после исключения из команды. Но в начале октября он сыграл свой первый матч после перерыва — в "Соколе".