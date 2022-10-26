НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 14:19

Чешского футболиста Долейша выгнали из клуба за поддержку России

Футболиста-рекордсмена из Чехии Ярослава Долейша выгнали из клуба после того, как он поддержал Россию. Об этом он рассказал газете "Петербургский дневник".

47-летний Ярослав рассказал, что прошлой зимой он стал играть в клубе "Спартак" ("Хрдлоржезы"), который представляет девятый район Праги в шестой лиге. Предсезонная подготовка как раз началась в конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Однажды во время тренировки один из футболистов вышел на поле с повязкой в цветах украинского флага.

"А через несколько дней я после тренировки сфотографировался с тремя фишками белого, красного и синего цветов, добавил клубную символику. Ничего не написал, ни единого призыва, выложил на своей странице в социальной сети", — признался спортсмен.

Утром следующего дня с Ярославом связался один из руководителей клуба и сообщил, что спортсмен отстранён от команды. Немного спустя на официальном сайте ФК появилась новость о том, что "Спартак" поддерживает Украину — и поэтому был вынужден попрощаться с футболистом, который открыто поддержал Россию. По словам спортсмена, из-за его позиции давление оказывалось и на тренера команды.

В соответствии с правилами Международной федерации футбола Долейш нигде не мог играть полгода после исключения из команды. Но в начале октября он сыграл свой первый матч после перерыва — в "Соколе".

Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян до конца сезона

Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян до конца сезона

Ранее глава МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров