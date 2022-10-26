NYT: Саудовская Аравия сорвала тайную сделку с США по увеличению добычи нефти

Саудовская Аравия обманула Вашингтон и сорвала секретную сделку по увеличению добычи нефти. Об этом пишет газета The New York Times.

Согласно статье, Белый дом был уверен, что заключит с Саудовской Аравией сделку по увеличению добычи нефти до конца года, но саудовский принц в результате сократил добычу вместе со странами ОПЕК+.

"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако [принц СА] Мухаммед ибн Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему всё пошло наперекосяк", — отметили в публикации.

По данным издания, вся эта ситуация представляет собой явный пример того, что Саудовская Аравия намерена уйти от своей давней зависимости от США.