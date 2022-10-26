В Молдавии допустили полное отключение электричества из-за энергокризиса

Энергетический кризис в Молдавии может привести к плановому обесточиванию населённых пунктов. Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в беседе информационным агентством Agerpres, на данный момент страна переживает самый тяжёлый момент в истории.

"Комиссия по чрезвычайной ситуации приняла определённые решения по сокращению уличного освещения, декоративного освещения, рекламного освещения, чтобы уменьшить потребление электроэнергии, но мы не исключаем того факта, что мы окажемся в ситуации, когда мы полностью отключим города или сёла от электричества в определённые часы, чтобы снизить потребление", — сказал он.

Спыну объяснил, что мера касается как домовладений, так и предприятий без каких-либо исключений. Например, рекомендовано перестать пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 часов. Предпринимателям советуют сократить освещение на 30% и перестать использовать светящиеся баннеры и вывески. Ограничения распространяются и на отопление. Политик подчеркнул, что власти хотят избежать введения суровых мер, но в то же время готовятся к реализации такого сценария.