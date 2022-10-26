Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео
Журналист Коц показал на видео последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне
Журналист Александр Коц в своём телеграм-канале показал последствия утреннего нападения диверсантов на здание Днепровского РОВД в Херсоне.
Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео. Видео © t.me / Kotsnews
На кадрах можно увидеть выбитые окна и проёмы дверей, а также отваливающуюся букву "Я" при входе в здание полиции. По данным журналиста, обошлось без пострадавших. Однако жертв избежать не удалось: погибла собака, которая находилась поблизости в момент происшествия.
Ранее Лайф сообщал, что диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием.
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t.me/Kotsnews