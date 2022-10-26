Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео

На кадрах можно увидеть выбитые окна и проёмы дверей, а также отваливающуюся букву "Я" при входе в здание полиции. По данным журналиста, обошлось без пострадавших. Однако жертв избежать не удалось: погибла собака, которая находилась поблизости в момент происшествия.