Путин обсудил с Совбезом меры совершенствования исполнения уголовного наказания в России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему совершенствования исполнения уголовных наказаний в стране.
"У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик — министр юстиции", — заявил Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.
Ранее Владимир Путин отметил, что США не обращают никакого внимания на регулярные запросы Украины заполучить себе ядерное оружие.
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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ