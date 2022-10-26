Путин обсудил с Совбезом меры совершенствования исполнения уголовного наказания в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему совершенствования исполнения уголовных наказаний в стране.

"У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик — министр юстиции", — заявил Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.