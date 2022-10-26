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26 октября, 13:33

Путин обсудил с Совбезом меры совершенствования исполнения уголовного наказания в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему совершенствования исполнения уголовных наказаний в стране.

"У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик — министр юстиции", — заявил Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.

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Ранее Владимир Путин отметил, что США не обращают никакого внимания на регулярные запросы Украины заполучить себе ядерное оружие.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Артур Белкин

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