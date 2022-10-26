Путин заявил, что США оставляют без внимания желание Киева получить ядерное оружие

США раз за разом оставляют без внимания заявления властей Украины об их желании заполучить ядерное оружие и никак не комментируют подобные обращения. Об этом на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил президент России Владимир Путин.

"Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжёлым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают", — заявил российский лидер.