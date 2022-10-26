Путин: Конфликтный потенциал в мире остаётся очень высоким
Президент России Владимир Путин констатировал очень высокий конфликтный потенциал в мире на данный момент. Об этом он заявил на встрече с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остаётся очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния", — сказал Путин.
А ранее, в ходе неформального саммита глав стран СНГ 7 октября, президент России заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества.
ТАСС / Алексей Бабушкин