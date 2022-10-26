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26 октября, 11:57

Путин: Конфликтный потенциал в мире остаётся очень высоким

Президент России Владимир Путин констатировал очень высокий конфликтный потенциал в мире на данный момент. Об этом он заявил на встрече с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остаётся очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния", сказал Путин.

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А ранее, в ходе неформального саммита глав стран СНГ 7 октября, президент России заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества.

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ТАСС / Алексей Бабушкин

Александр Юнашев

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