Путин: Запад не гнушается прямых диверсий
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что западные страны не стесняются устраивать диверсии и всячески пытаются сохранить свою "шатающуюся гегемонию".
"Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не гнушаются даже прямыми диверсиями: имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил российский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
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