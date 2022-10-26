Путин: Запад не гнушается прямых диверсий

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что западные страны не стесняются устраивать диверсии и всячески пытаются сохранить свою "шатающуюся гегемонию".

"Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не гнушаются даже прямыми диверсиями: имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил российский лидер.