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26 октября, 12:02

Путин: Запад не гнушается прямых диверсий

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что западные страны не стесняются устраивать диверсии и всячески пытаются сохранить свою "шатающуюся гегемонию".

"Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не гнушаются даже прямыми диверсиями: имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил российский лидер.

Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом

Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

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LIFE

Артур Белкин

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