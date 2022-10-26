Шойгу: Россия в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара

Россия отработала нанесение ответного массированного ядерного удара по противнику под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Доклад министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Видео © Telegram / Минобороны России

"В соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника", — сказал он в ходе доклада главе государства.