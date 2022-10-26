Путин заявил о превращении Украины в полигон США для военно-биологических экспериментов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как "таран" против Москвы. По его словам, прямо у границ стран Содружества разжигаются вооружённые конфликты.

"Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют её как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь", — сказал президент на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Глава государства отметил, что США наглядно показывают подлинное отношение к своим сателлитам. По его оценке, практически сразу территорию Украины Запад "превратил в полигон для военно-биологических экспериментов". Страну накачивают вооружением, в том числе тяжёлым, подчеркнул Путин.