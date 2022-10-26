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26 октября, 12:06

Появилось видео пуска ракеты "Синева" с атомной подлодки в Баренцевом море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений российских сил стратегического сдерживания на Камчатке, где состоялся пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Запуск ракеты "Синева" в рамках учений. Видео © Telegram / "Звезда"

Пуск ракеты в рамках тренировки был произведён с подводной лодки. На кадрах показано, как экипаж судна координирует весь процесс от начала до конца.

По полигону Кура на Камчатке выполнены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева"

По полигону Кура на Камчатке выполнены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева"

За тренировкой стратегических сил наблюдал президент РФ Владимир Путин. Кроме "Синевы" из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк была запущена ракета "Ярс". В учениях также задействованы комплекс "Ярс" и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Обложка ©

Telegram / "Звезда"

Ирина Фальке

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