Появилось видео пуска ракеты "Синева" с атомной подлодки в Баренцевом море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений российских сил стратегического сдерживания на Камчатке, где состоялся пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
Запуск ракеты "Синева" в рамках учений. Видео © Telegram / "Звезда"
Пуск ракеты в рамках тренировки был произведён с подводной лодки. На кадрах показано, как экипаж судна координирует весь процесс от начала до конца.
За тренировкой стратегических сил наблюдал президент РФ Владимир Путин. Кроме "Синевы" из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк была запущена ракета "Ярс". В учениях также задействованы комплекс "Ярс" и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Telegram / "Звезда"