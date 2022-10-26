Появилось видео пуска ракеты "Синева" с атомной подлодки в Баренцевом море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений российских сил стратегического сдерживания на Камчатке, где состоялся пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Запуск ракеты "Синева" в рамках учений. Видео © Telegram / "Звезда"

Пуск ракеты в рамках тренировки был произведён с подводной лодки. На кадрах показано, как экипаж судна координирует весь процесс от начала до конца.