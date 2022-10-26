Путин: Мир становится многополярным, но кто-то ещё пытается "сохранить шатающуюся гегемонию"
Мир становится многополярным, однако некоторые пытаются "сохранить свою шатающуюся гегемонию". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию", — сказал глава государства.
По его словам, для этого такие страны используют различные политические, экономические, информационные и даже военные методы и средства.
Лайф также рассказывал, что президент России Владимир Путин ещё на год продлил действие указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Речь идёт об ограничениях внешней торговли отдельными видами продукции и сырья.
ТАСС / Алексей Бабушкин