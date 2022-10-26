Путин: России известно о планах Киева применить для провокации "грязную бомбу"
России известно о планах Киева использовать "грязную бомбу" для провокации. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", — сообщил российский лидер.
Как рассказывал Лайф, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
ТАСС / Zuma