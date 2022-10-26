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26 октября, 12:47

Путин: России известно о планах Киева применить для провокации "грязную бомбу"

России известно о планах Киева использовать "грязную бомбу" для провокации. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", — сообщил российский лидер.

Как рассказывал Лайф, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая угрозу применения ВСУ "грязной бомбы"

Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая угрозу применения ВСУ "грязной бомбы"

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев

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