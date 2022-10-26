Дума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета России на 2023–2025 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на следующий год, а также на плановый период 2024–2025 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. За проголосовало 319 депутатов, против — 80.

Бюджетные расходы России составят 29 триллионов рублей в 2023 году; 29,4 триллиона рублей в 2024 году и 29,2 триллиона в 2025-м, говорится в документе. При этом доходы оцениваются в 26,1 триллиона рублей в 2023 году; 27,2 триллиона рублей в 2024 году и 27,9 триллиона в 2025-м.

Дефицит, согласно прогнозам, ожидается в районе 2% ВВП (или около трёх триллионов рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счёт заимствований. Как отмечается, этот показатель будет постепенно сокращаться и остановится на 0,7% через три года.