Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании
ТАСС: У оперативников было постановление о задержании Собчак, но ей удалось скрыться
Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
У оперативников было на руках постановление следователя о задержании журналистки и телеведущей Ксении Собчак, но ей удалось скрыться с помощью уловки с авиабилетами. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она покинула Россию ещё ночью.
"Она выехала из Москвы ещё ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через Интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", — сообщил источник.
Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним задержали бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского. Позднее стало известно, что Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию.