Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании

У оперативников было на руках постановление следователя о задержании журналистки и телеведущей Ксении Собчак, но ей удалось скрыться с помощью уловки с авиабилетами. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она покинула Россию ещё ночью.

"Она выехала из Москвы ещё ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через Интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", — сообщил источник.