Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже проводит переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает BFMTV.
Лидер Пятой республики принял Шольца в Елисейском дворце. Примечательно, что политики перед началом беседы не стали делать каких-либо заявлений для прессы. По данным ряда СМИ, отношения двух стран сейчас находятся на низшей точке, что может быть подтверждено по итогам сегодняшней встречи.
Ранее Лайф рассказывал, что Макрон может унизить Шольца, если откажется от проведения совместной пресс-конференции по итогам сегодняшних переговоров в Париже.
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