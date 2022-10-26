Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже

Лидер Пятой республики принял Шольца в Елисейском дворце. Примечательно, что политики перед началом беседы не стали делать каких-либо заявлений для прессы. По данным ряда СМИ, отношения двух стран сейчас находятся на низшей точке, что может быть подтверждено по итогам сегодняшней встречи.