Путин: Оружие из Украины через чёрный рынок может попасть в руки террористов

Президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия, в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы", — заявил Путин.