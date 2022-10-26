Путин: Оружие из Украины через чёрный рынок может попасть в руки террористов
Президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия, в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы", — заявил Путин.
По словам главы государства, речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.
Ранее Владимир Путин отметил, что США не обращают никакого внимания на регулярные запросы Украины заполучить себе ядерное оружие.
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