Путин: Не прекращаются попытки реализовать сценарии цветных революций в странах СНГ

"Так, не прекращаются попытки реализации сценариев цветных революций, активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ", — подчеркнул глава государства на встрече с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад готов поставить под удар любую страну и превратить её в эпицентр кризиса: это уже было не раз продемонстрировано. На встрече с главами разведслужб стран СНГ он указал, что противники России "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню".