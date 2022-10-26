Путин: Не прекращаются попытки реализовать сценарии цветных революций в странах СНГ
На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) не прекращаются попытки реализовать сценарии цветных революций. Как заявил российский лидер Владимир Путин, "тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всём пространстве Содружества".
"Так, не прекращаются попытки реализации сценариев цветных революций, активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ", — подчеркнул глава государства на встрече с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад готов поставить под удар любую страну и превратить её в эпицентр кризиса: это уже было не раз продемонстрировано. На встрече с главами разведслужб стран СНГ он указал, что противники России "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню".
ТАСС / Алексей Бабушкин