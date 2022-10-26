Путин заявил, что расползание иностранных наёмников с боевым опытом надо пресекать
Необходимо пресечь расползание иностранных наёмников с боевым опытом, которые представляют серьёзную угрозу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По словам главы государства, необходимо также развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности продолжить обмен информацией о тех, кто причастен или подозревается в террористической или экстремистской деятельности.
"Надо и дальше <...> сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наёмников с боевым опытом", — добавил российский лидер.
Кроме того, президент констатировал очень высокий конфликтный потенциал в мире на данный момент, а также заявил о превращении Украины в полигон США для военно-биологических экспериментов. Глава государства отметил, что Незалежная фактически управляется из Штатов и используется как "таран" против Москвы. По его словам, страну накачивают вооружением, в том числе и тяжёлым.
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