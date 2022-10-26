Спорт против болей и истерик: Гинеколог развенчал главный миф о вреде тренировок во время месячных

В школьные годы для многих девушек критические дни являлись главным аргументом, чтобы пропустить физкультуру. Но являются ли эти дни в действительности противопоказанием для занятий спором? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе.

"По большому счёту сейчас месячные не являются противопоказанием к тому, чтобы посещать спортивный зал. В принципе, это обычное физиологическое состояние женщины. Естественно, при условии, что женщина абсолютно здорова. Потому что, конечно же, физическая нагрузка повышает давление и, как следствие, если у женщины есть нарушение в системе гемостаза, есть в плане свёртываемости крови и так далее, кровотечение может значительно возрастать", — сказал он.

По словам собеседника Лайфа, в эти дни нагрузка не противопоказана. Напротив, она улучшает физическое состояние, а также снимает явления предменструального и менструального синдромов в плане болей, дискомфорта, колебания настроения и других неприятных последствий. При этом врач предупредил, что нагрузка должна быть умеренной.

Лордкипанидзе объяснил, что в большей степени всё зависит от течения самого цикла. К примеру, некоторые страдают от ПМС и уже за неделю до менструации не могут полноценно работать, не говоря уже о физической нагрузке на организм.

"В этой ситуации необходимо вмешательство и помощь гинеколога, который порекомендует препараты, которые снизят дискомфорт", — резюмировал собеседник Лайфа.