Путин призвал максимально защитить места массового пребывания россиян
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо защитить ключевые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также места массового пребывания граждан. Об этом он сказал на встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры", — уточнил российский лидер.
Также Путин заявил, что на пространстве СНГ не прекращаются попытки реализовать сценарии цветных революций. По его словам, "тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всём пространстве Содружества".
ТАСС / Алексей Бабушкин