Путин призвал максимально защитить места массового пребывания россиян

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо защитить ключевые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также места массового пребывания граждан. Об этом он сказал на встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры", — уточнил российский лидер.