Все области Украины перевели в режим воздушной тревоги
Данные официального ресурса оповещения показывают, что воздушная тревога действует на всей территории Украины.
Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Утром сигналы распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. После тревога была объявлена на юге, а затем в центральной части и на западе страны.
Ранее в Минобороны РФ отчитались о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были успешно поражены.
ТАСС / Александр Река