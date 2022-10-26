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26 октября, 12:39

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Утром сигналы распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. После тревога была объявлена на юге, а затем в центральной части и на западе страны.

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Ранее в Минобороны РФ отчитались о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были успешно поражены.

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова

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