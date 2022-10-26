Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Утром сигналы распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. После тревога была объявлена на юге, а затем в центральной части и на западе страны.