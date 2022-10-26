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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 12:39
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Все области Украины перевели в режим воздушной тревоги

Данные официального ресурса оповещения показывают, что воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны. Утром сигналы распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. После тревога была объявлена на юге, а затем в центральной части и на западе страны.

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Ранее в Минобороны РФ отчитались о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были успешно поражены.

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
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