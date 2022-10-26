Россиянки стали массово сдавать военкоматам бывших мужей в попытке выбить алименты

Россиянки начали массово сдавать военкоматам бывших мужей, чтобы те наконец погасили огромные долги по алиментам. Особо хитрые дамы сообщают реальные места проживания и работы бывших возлюбленных, чтобы увеличить размер выплат, ведь 195 тысяч рублей, положенных мобилизованным, не сравнятся с зарплатой в 20–30 тысяч в регионах. В то же время особо злопамятные девушки таким образом хотят отомстить обидчикам. Интернет-поисковики зафиксировали в России уже десятки тысяч запросов о том, "как получить алименты с мобилизованных".

При этом сами мужчины говорят, что подобный подход — за гранью понимания, и называют слишком дорогой ценой "вероятность умереть ради комфорта бывшей". Как заявила Лайфу специалист по семейному праву Катя Гордон, женщин, идущих на этот шаг, можно понять, однако тенденция сдавать экс-мужей военкоматам за неуплату алиментов — слишком жестокая месть.

По словам юриста, в России крайне актуальна борьба с неплательщиками алиментов, на которых не так много рычагов воздействия. В период развода мужчины сразу нищают или скрываются. Кроме того, оставляет желать лучшего и работа приставов, которые не всегда могут обнаружить доходы.

"Поэтому, вероятно, женщину, которая многие годы воспитывает ребёнка сама, и мужчина ей не помогает, не исполняет решение суда, можно понять", — отметила Гордон.

Она подчеркнула, что решение в любом случае остаётся на совести женщины, ведь так в борьбе за алименты можно плавно перейти и к притязаниям на наследство. Кроме того, юрист добавила, что не стала бы рекомендовать подобное своим клиенткам.