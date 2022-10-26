Названы катастрофические последствия запущенного малокровия для мозга, сердца и лёгких

Железодефицитная анемия, или, как её ещё называют, малокровие характеризуется "энергетическим голодом" организма. По словам семейного доктора, врача-терапевта Татьяны Романенко, часто пациенты с этим заболеванием не обращают внимания на симптомы, похожие на усталость или последствия перенесённой инфекции.

"Человек с анемией чувствует слабость, у него могут быть головокружения и одышка... Люди часто думают, что симптомы пройдут сами по себе и не обращаются к врачу. Между тем далеко зашедшая анемия может привести к катастрофическим последствиям для организма, от неё могут страдать мозг, сердце, лёгкие", — пояснила она радио Sputnik.

Зачастую пациенты с малокровием идут к врачу только после появления заметных последствий: выпадения волос, ломающихся ногтей, сухой кожи и "заедов" на уголках рта. Терапевт отмечает, что возникнуть заболевание может из-за потери крови вследствие менструации или травмы, а также заболеваний ЖКТ.

"Хронические заболевания желудка и кишечника приводят к тому, что даже то железо, которое поступает в наш организм вместе с пищей, не усваивается. Гипоацидный, атрофический гастрит могут привести к развитию железодефицитной анемии. У людей, которые полностью отказываются от продуктов животного происхождения, велик риск развития железодефицитного состояния", — объяснила Романенко.

Если устранять причины анемии, то проблемы уйдут. То есть необходимо посещать гинеколога, лечить заболевания желудочно-кишечного тракта и бороться с кровотечением. Помочь могут препараты, содержащие железо. Иногда для купирования симптомов болезни назначают внутривенные инъекции.