СК завершил расследование дела против Тесака и его соратников по делу об убийствах
Следователи завершили расследование по уголовному делу националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и его подельников, материалы направлены в суд. Об этом рассказали в СК РФ.
"В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семёна Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти)", — уточнили в ведомстве.
Следствие установило шесть жертв группировки. По данным СК, осенью 2003 года Марцинкевич и его подельники, которые состояли в националистической организации под руководством Токмакова, убили двух человек в Смоленской области. А через пару месяцев расправились ещё с двумя лицами в Сергиево-Посадском районе Московской области. Члены группировки также разослали в иностранные посольства обращения о нетерпимости к приезжим.
В 2007 году в подмосковном парке "Лосиный остров" Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили дагестанца и неустановленное лицо, видео зверской расправы они опубликовали в Сети, добавили в СК.
Напомним, что в декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Тогда его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Вскоре после этого преступника перевезли в СИЗО Челябинска, где он отбывал срок до конца 2020 года. 16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мёртвым. Тогда власти сообщали о том, что до смерти Тесак признался в целом списке серьёзных преступлений, но, каких именно, не уточнялось. Согласно версии следствия, Тесак совершил самоубийство. Однако результаты независимой судмедэкспертизы разошлись с заключением органов. По мнению специалистов, заключённый не мог самостоятельно нанести себе такие серьёзные раны.
ТАСС / Сергей Савостьянов