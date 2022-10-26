СК завершил расследование дела против Тесака и его соратников по делу об убийствах

Следователи завершили расследование по уголовному делу националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и его подельников, материалы направлены в суд. Об этом рассказали в СК РФ.

"В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семёна Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти)", — уточнили в ведомстве.

Следствие установило шесть жертв группировки. По данным СК, осенью 2003 года Марцинкевич и его подельники, которые состояли в националистической организации под руководством Токмакова, убили двух человек в Смоленской области. А через пару месяцев расправились ещё с двумя лицами в Сергиево-Посадском районе Московской области. Члены группировки также разослали в иностранные посольства обращения о нетерпимости к приезжим.

В 2007 году в подмосковном парке "Лосиный остров" Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили дагестанца и неустановленное лицо, видео зверской расправы они опубликовали в Сети, добавили в СК.