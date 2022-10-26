Из Херсона вывезли останки князя Потёмкина и его памятник

Из Херсона эвакуировали на левый берег Днепра памятник князю Григорию Потёмкину и его останки, хранившиеся в Свято-Екатерининском храме города. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире "Крым 24".

Также на левый берег Днепра был вывезен памятник советскому военачальнику Василию Маргелову. Сальдо подтвердил, что это было его решение, поскольку все святыни важно сохранить. По словам главы области, позже реликвии обязательно вернут на прежние места.

Врио губернатора напомнил, что история жизни светлейшего князя Потёмкина имеет прямое отношение к освоению всех черноморских земель. Причём памятник уже убирали в запасники музея в 1921 году, скульптура также "куда-то исчезла" в период ВОВ, и только в 2003-м памятник был восстановлен и вернулся на своё место.