Секс втроём: Как реагировать на желание партнёра позвать в постель постороннего

Если партнёр предлагает вам секс втроём, а вы не хотите этого, то лучше не соглашаться во избежание неприятных последствий. Об этом "Газете.ру" рассказала сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашова. По её словам, главное правило при принятии решения — не мучить себя.

"Если вы понимаете, что вам это не нравится, некомфортно, не подходит, — не идите на этот шаг. Вы просто насилуете сами себя и потом будете ещё долго грызть себя за то, что согласились и терпели", — отметила эксперт.

Не нужно надеяться, что во время процесса вы вдруг поменяете своё мнение. Такой шаг может обернуться проблемами с психикой и даже вылиться в рукоприкладство.

"Я знаю случаи, когда во время группового секса девушки не выдерживали и убегали в рыданиях. Или когда мужья оттаскивали другого мужчину от своей жены, потому что чувство собственности брало верх и дело доходило до драки", — подчеркнула Кондрашова.

Чтобы разнообразить свою личную жизнь, эксперт рекомендует обратить внимание на секс-игрушки. Также важно спросить себя, что вам важнее: сохранить душевное здоровье или быть объектом для реализации чьих-то запросов.