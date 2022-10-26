Секс втроём: Как реагировать на желание партнёра позвать в постель постороннего
Сексолог Кондрашова рассказала, что делать, если партнёр предлагает секс втроём
Если партнёр предлагает вам секс втроём, а вы не хотите этого, то лучше не соглашаться во избежание неприятных последствий. Об этом "Газете.ру" рассказала сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашова. По её словам, главное правило при принятии решения — не мучить себя.
"Если вы понимаете, что вам это не нравится, некомфортно, не подходит, — не идите на этот шаг. Вы просто насилуете сами себя и потом будете ещё долго грызть себя за то, что согласились и терпели", — отметила эксперт.
Не нужно надеяться, что во время процесса вы вдруг поменяете своё мнение. Такой шаг может обернуться проблемами с психикой и даже вылиться в рукоприкладство.
"Я знаю случаи, когда во время группового секса девушки не выдерживали и убегали в рыданиях. Или когда мужья оттаскивали другого мужчину от своей жены, потому что чувство собственности брало верх и дело доходило до драки", — подчеркнула Кондрашова.
Чтобы разнообразить свою личную жизнь, эксперт рекомендует обратить внимание на секс-игрушки. Также важно спросить себя, что вам важнее: сохранить душевное здоровье или быть объектом для реализации чьих-то запросов.
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