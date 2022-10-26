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26 октября, 14:10

Замминистра обороны Панков опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не общался с депутатом Госдумы Ниной Останиной по вопросу предоставления отсрочек от частичной мобилизации.

"Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было", — отметил Панков.

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Ранее депутат Останина сообщила, что Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, а также тех россиян, у кого уже есть двое детей и супруга беременна третьим. По её словам, произошло это после того, как она поговорила с заместителем министра обороны Николаем Панковым.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Белкин

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