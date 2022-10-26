Лайф снял первый отечественный электрокар Evolute i-Pro изнутри
Лайф узнал, как выглядит модель i-Pro первого отечественного электрокара Evolute. Для покупки россиянам сейчас доступны седаны с передним приводом, которые в шоурумах официальных дилеров бренда можно не только посмотреть, но и потрогать.
Модель i-Pro первого отечественного электрокара Evolute вблизи и изнутри. Видео © LIFE
У авто достаточно вместительный и комфортабельный салон, удобные кресла и яркая панель. Что касается технических характеристик, в электрокаре стоит тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и двигатель мощностью 150 "лошадей", а разгон до 100 километров в час составляет 7,9 секунды.
Заряжать электрокар можно двумя способами — обычным и быстрым, благодаря которому сесть за руль можно будет уже через полчаса. Однако обычный режим, хоть и долгий (около восьми часов), но дополнительная подзарядка при нём не понадобится на протяжении целых 400 километров.
Как уже писал Лайф, цена за первый российский электрокар без субсидий составит 2,99 миллиона рублей. Субсидия же позволит приобрести электромобиль лишь за 2,065 миллиона. Кроме того, скоро в линейке производителя появятся и другие модели, например кроссовер i-Joy и минивэн i-Van, которые будут стоить около 3,5 миллиона рублей.
LIFE