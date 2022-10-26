Лайф снял первый отечественный электрокар Evolute i-Pro изнутри

Лайф узнал, как выглядит модель i-Pro первого отечественного электрокара Evolute. Для покупки россиянам сейчас доступны седаны с передним приводом, которые в шоурумах официальных дилеров бренда можно не только посмотреть, но и потрогать.

Модель i-Pro первого отечественного электрокара Evolute вблизи и изнутри. Видео © LIFE

У авто достаточно вместительный и комфортабельный салон, удобные кресла и яркая панель. Что касается технических характеристик, в электрокаре стоит тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и двигатель мощностью 150 "лошадей", а разгон до 100 километров в час составляет 7,9 секунды.

Заряжать электрокар можно двумя способами — обычным и быстрым, благодаря которому сесть за руль можно будет уже через полчаса. Однако обычный режим, хоть и долгий (около восьми часов), но дополнительная подзарядка при нём не понадобится на протяжении целых 400 километров.