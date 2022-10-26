Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года.
"Честно говоря, я хочу, чтобы оно [соглашение] было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем всё, чтобы это было реалистично", — заявил политик на правительственном часе в парламенте.
Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Россию для участия в трёхстороннем саммите. В МИД РФ выразили обеспокоенность тревожными тенденциями в Закавказье, "куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы".
ТАСС / POOL / Александр Астафьев