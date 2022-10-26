Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

"Честно говоря, я хочу, чтобы оно [соглашение] было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем всё, чтобы это было реалистично", — заявил политик на правительственном часе в парламенте.