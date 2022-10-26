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26 октября, 14:21

Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года.

"Честно говоря, я хочу, чтобы оно [соглашение] было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем всё, чтобы это было реалистично", — заявил политик на правительственном часе в парламенте.

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Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Россию для участия в трёхстороннем саммите. В МИД РФ выразили обеспокоенность тревожными тенденциями в Закавказье, "куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы".

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Николь Вербер

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