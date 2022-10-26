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26 октября, 14:33

Серия взрывов прогремела в Сумской области

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины прогремела серия взрывов, сообщил в своём телеграм-канале телеканал "Прямой".

Сообщение о взрывах появилось в 15:43 по московскому времени. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших в результате происшествия не приводится.

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Ранее Лайф писал, что во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом о каких-либо взрывах и ударах позднее не сообщалось.

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Shutterstock

Артур Белкин

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