Серия взрывов прогремела в Сумской области
Украинский телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Сумской области
В Сумской области Украины прогремела серия взрывов, сообщил в своём телеграм-канале телеканал "Прямой".
Сообщение о взрывах появилось в 15:43 по московскому времени. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших в результате происшествия не приводится.
Ранее Лайф писал, что во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом о каких-либо взрывах и ударах позднее не сообщалось.
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