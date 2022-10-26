Опубликована карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье
Карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье © РИАМО
РИАМО опубликовало интерактивную карту, на которой можно посмотреть расположение ближайших центров помощи семьям мобилизованных в Московской области. Сейчас они работают в каждом городском округе региона.
Все подмосковные филиалы были открыты по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Он же попросил сотрудников "заботливо, аккуратно и внимательно проводить работу с семьями мобилизованных граждан".
Ранее Воробьёв проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине. Сотрудники центра помощи, который заработал на базе клуба "Армеец", уже поддерживают контакт с жёнами, детьми и родителями отправившихся на фронт мужчин.