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26 октября, 14:25

Опубликована карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье

<p>Карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье © <a href="https://riamo.ru/article/592081/tsentry-pomoschi-semyam-mobilizovannyh-v-moskovskoj-oblasti-karta-xl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИАМО</a></p>

Карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье © РИАМО

РИАМО опубликовало интерактивную карту, на которой можно посмотреть расположение ближайших центров помощи семьям мобилизованных в Московской области. Сейчас они работают в каждом городском округе региона.

Все подмосковные филиалы были открыты по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Он же попросил сотрудников "заботливо, аккуратно и внимательно проводить работу с семьями мобилизованных граждан".

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Ранее Воробьёв проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине. Сотрудники центра помощи, который заработал на базе клуба "Армеец", уже поддерживают контакт с жёнами, детьми и родителями отправившихся на фронт мужчин.

Ирина Фальке

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