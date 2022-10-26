Опубликована карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье

РИАМО опубликовало интерактивную карту, на которой можно посмотреть расположение ближайших центров помощи семьям мобилизованных в Московской области. Сейчас они работают в каждом городском округе региона.

Все подмосковные филиалы были открыты по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Он же попросил сотрудников "заботливо, аккуратно и внимательно проводить работу с семьями мобилизованных граждан".