НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 14:44

Сенат Польши принял резолюцию о признании России "террористическим режимом"

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании власти России "террористическим режимом". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

"Сенат 26 октября единогласно 85 голосами принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом, в которой "решительно осуждает российскую агрессию", — сказано в материале.

Там также призвали и другие страны поступить аналогичным образом. Стоит заметить, что резолюция Сената не является нормативно-правовым актом. Бумага является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения.

В Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию спонсором терроризма

В Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию спонсором терроризма

Ранее Лайф писал, что парламент Эстонии признал Россию страной – спонсором терроризма. Эстонский парламент призывает Евросоюз и НАТО значительно увеличить объём военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать её послевоенное восстановление.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров