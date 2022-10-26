Сенат Польши принял резолюцию о признании России "террористическим режимом"

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании власти России "террористическим режимом". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

"Сенат 26 октября единогласно 85 голосами принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом, в которой "решительно осуждает российскую агрессию", — сказано в материале.

Там также призвали и другие страны поступить аналогичным образом. Стоит заметить, что резолюция Сената не является нормативно-правовым актом. Бумага является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения.