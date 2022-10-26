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26 октября, 14:43

США ввели санкции против певицы Жасмин и её мужа, молдавского политика Шора

США расширили список санкций против России, внеся в него ещё восемь человек и двенадцать организаций. Под ограничения подпали певица Жасмин, её муж (молдавский политик Илан Шор) и его партия. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Также в чёрный список внесён молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк.

Молдавский оппозиционный политик: Перевооружение приведёт страну к нищете

Молдавский оппозиционный политик: Перевооружение приведёт страну к нищете

Напомним, ранее лидер оппозиционной партии "Шор" в Молдавии Илан Шор заявлял о готовности отправиться в Москву, чтобы договариваться по поставкам газа, и критиковал действующую власть республики. А позже оппозиционная партия "Шор" объявила бессрочные антиправительственные акции протеста в Кишинёве.

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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU / Вадим Тараканов

Александра Вишнякова

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