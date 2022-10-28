Детство в Туле и девушка-иностранка: Что скрывает русский актёр сериала "Элита" Глеб Абросимов
Уроженец России Глеб Абросимов снимется в седьмом сезоне сериала "Элита". Рассказываем, чем туляк зарабатывает на жизнь в солнечной Испании и как попал в нашумевший проект Netflix?
В седьмой сезон рейтингового сериала "Элита" о жизни школы "Лас Энчинас", где подростки из бедных семей делят парты с одноклассниками-мажорами, позвали сниматься россиянина Глеба Абросимова. Известно об эффектном парне немногое: родом из Тулы, несколько лет назад переехал в Испанию, где работает манекенщиком, сотрудничая с престижным модельным агентством Elite. Роль в "Элите" станет для Глеба актёрским дебютом.
Модель из Тулы Глеб Абросимов сыграет в новом сезоне сериала Netflix "Элита". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv
О личной жизни Глеб не особо распространяется, как и о связи с Россией. На родину, судя по аккаунтам в соцсетях, приезжает нечасто. Но когда заглядывает, не отказывает себе в национальных забавах — уважает русскую баню.
Манекенщик Глеб Абросимов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv
К несчастью поклонниц — а их у красавчика Абросимова точно будет всё больше и больше — сердце манекенщика давно занято. Глеб вот уже пару лет как, а может и дольше, встречается с девушкой по имени Мария. Избранница туляка, судя по всему, испанка, ей 23 года. Иногда влюблённые делятся совместными кадрами из путешествий, но предпочитают обходиться без громких признаний в любви.
Модель и актёр Глеб Абросимов со своей девушкой Марией. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv, mramsg
После того, как было объявлено об участии Абросимова в съёмках "Элиты", комментарии под его постами наводнили боты — им не понравилось, что создатели позвали в сериал русского. Между тем, нашлись и те, кто Глеба поддерживает: "Очень красивый парень. Сил ему выдержать этот буллинг 🙏", "Какой хорошенький, чур мой!", "Это когда мировая известность ещё до сериала", "Пишут-то боты на русском 😂😂😂😂", "Это от безысходности, ибо мову не размовляют, а спэниш знают на уровне "принеси-подай, сколько стоит час".
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv