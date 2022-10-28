Детство в Туле и девушка-иностранка: Что скрывает русский актёр сериала "Элита" Глеб Абросимов

В седьмой сезон рейтингового сериала "Элита" о жизни школы "Лас Энчинас", где подростки из бедных семей делят парты с одноклассниками-мажорами, позвали сниматься россиянина Глеба Абросимова. Известно об эффектном парне немногое: родом из Тулы, несколько лет назад переехал в Испанию, где работает манекенщиком, сотрудничая с престижным модельным агентством Elite. Роль в "Элите" станет для Глеба актёрским дебютом.

Модель из Тулы Глеб Абросимов сыграет в новом сезоне сериала Netflix "Элита". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv

О личной жизни Глеб не особо распространяется, как и о связи с Россией. На родину, судя по аккаунтам в соцсетях, приезжает нечасто. Но когда заглядывает, не отказывает себе в национальных забавах — уважает русскую баню.

Манекенщик Глеб Абросимов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv

К несчастью поклонниц — а их у красавчика Абросимова точно будет всё больше и больше — сердце манекенщика давно занято. Глеб вот уже пару лет как, а может и дольше, встречается с девушкой по имени Мария. Избранница туляка, судя по всему, испанка, ей 23 года. Иногда влюблённые делятся совместными кадрами из путешествий, но предпочитают обходиться без громких признаний в любви.

Модель и актёр Глеб Абросимов со своей девушкой Марией. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gleb.abrosimovv, mramsg