Бедность в Омске, мать с трудной судьбой и миллионы за съёмки: что скрывает Ева Элфи — звезда мировой порноиндустрии В Лас-Вегасе недавно раздали "порно-Оскары". Почти все награды достались россиянкам, в том числе Юлии Романовой из Омска. Как она сделала карьеру и почему до сих пор избегает разговоров о своей семье? 29 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram / theevaelfie

— Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущёнке, мне и хоккейному клубу "Авангард", — так без ложной скромности 24-летняя порноактриса Юлия Романова неделю назад рассказала в своих соцсетях о фотосессии в форме хоккейного клуба родного города Омска.

С первого раза глядя на фото миловидной блондинки с длинными белыми волосами и лёгкой лопоухостью, как у сказочных эльфов во "Властелине колец", мало кто верит, что она одна из самых известных актрис горячего жанра. Тем не менее 24-летняя омичка Юлия Романова является восходящей звездой мировой порноиндустрии, широко известной под псевдонимом Ева Элфи (Eva Elfie). Стройная девушка с кукольным личиком и налитой грудью быстро завоевала аудиторию и буквально ворвалась в топ трёх самых просматриваемых актрис мира этого жанра. Общее количество просмотров её роликов практически достигло миллиарда, что делает её самой популярной порноактрисой СНГ.

Девушка родилась в Омске в мае 1997 года. Известно, что будущая мировая знаменитость в детстве занималась в театральном кружке и даже играла главную роль в одном из спектаклей. Потом какое-то время училась в 115-й гимназии, которую в Омске считают элитной. Но с учёбой девушке не везло. Она считалась тихоней и звёзд с неба не хватала, несмотря на то что теперь у неё есть персональная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. Одноклассники Романовой до сих пор не могут поверить в головокружительную историю успеха Элфи.

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Романова уже признавалась журналистам, что не любит мужчин, пускающих слюни от женских прелестей, а секс ей якобы вообще-то и не нужен. Также профессиональные съёмки она проводит исключительно в паре со своим парнем. И хотя ей поступает множество предложений, она якобы пока не изменяет ему.

Бегство из нищеты и мама-банкрот

Девушке также важно признание матери, которая, по её словам, является очень строгой женщиной. Может быть, поэтому Элфи заявляет, что не собирается оставаться в порно всю жизнь и планирует использовать свою популярность в индустрии для того, чтобы в будущем стать ведущей развлекательной программы.

О своей семье и детстве Элфи предпочитает молчать, скрывая даже свой реальный год рождения. Лайф выяснил почему. Будущая порнозвезда могла жить вместе со своей матерью в небольшом деревянном доме 37 кв. м. в частном секторе. Этот район местные называют "Порт-Артуром" — его давно облюбовали цыгане, и он имеет славу одного из самых грязных и криминальных районов Омска. Дом находится рядом с промышленной зоной завода "Омсктрансмаш" между болотом и озером Чередово.

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Об отце Элфи — Сергее Романове — известно мало. По данным Лайфа, он ушёл из семьи почти десять лет назад и работает в сфере торговли. 53-летняя Ольга Викторовна Чернова, которая может быть матерью порноактрисы, родилась в глухом омском селе Тумановка. Последние десять лет женщина занимается торговлей и даже держала свой продуктовый магазин. Правда, бизнес у неё не пошёл. В своих интервью Элфи говорила, что мать может признать её род занятий в случае, если поймёт, что он приносит деньги. Порнография приносит. Однако на сайте судебных приставов до сих пор есть непогашенные задолженности по кредитам.

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За два месяца до отъезда Элфи в Москву в 2018 году на Чернову подал в суд арендодатель, утверждающий, что женщина долгое время не платила по счетам. Оказалось, что предпринимательница была вся в долгах. В конечном итоге долг перед банками составил 1 717 275 рублей.

В 2019 году Ольга Викторовна (она успела выйти замуж за ранее судимого мужчину младше её на восемь лет и поменять фамилию на Коваленко) была признана банкротом, а в отношении её имущества введена процедура реализации. В 2020 году суд освободил женщину от требований кредиторов.

История успеха Евы Элфи

Возможно, утонувшей в проблемах матери было не до Юли. Известно, что в Сибири Романова-младшая пыталась изучать журналистику в Омском университете им. Ф.М. Достоевского, параллельно зарабатывая на жизнь в сомнительных конторах, предлагавших косметику и БАДы за огромные деньги. По некоторым данным, её первый парень был наркокурьером, за что он в итоге и получил срок. Наконец, летом 2018 года (когда начались возможные проблемы у матери) девушка приняла судьбоносное решение и отправилась вместе со своим новым парнем покорять Москву.

В столице Романова пыталась закрепиться, работая официанткой и вебкам-моделью. Уже осенью девушка согласилась участвовать в съёмках для взрослых в жанре "соло". Съёмки проходили в Крыму. Затем девушка отправилась в столицу европейской порнографии — Прагу, где работала в нескольких жанрах. Вернувшись в Москву, она зарегистрировала свой собственный канал на Pornhub (крупнейший ресурс порнографии) и загрузила туда своё первое домашнее видео, которое за короткое время набрало свыше 200 млн просмотров. Это стало началом её мирового признания — в 2019 году Элфи заняла третье место в рейтинге порноактрис по версии сайта Pornhub.

В эпидемию коронавируса в мире начался бум роликов в категории Amateur, и канал Элфи несколько месяцев держался на Pornhub на первом месте. Интересно, что пикантные видео Элфи записывает только со своим парнем, известным под псевдонимом Адам Оцелот. В декабре 2019 года пара даже скрепила свои отношения свадьбой в Лас-Вегасе. Правда, по данным Лайфа, церемония бракосочетания прошла без положенных юридических процедур, поэтому при разводе всё имущество и деньги Элфи останутся с ней.

Она уже неплохо зарабатывает в Интернете. Помимо откровенных съёмок на канале Pornhub Элфи завела аккаунты практически во всех социальных сетях (в том числе на на OnlyFans), где у неё миллионы подписчиков и фанатов. Актриса также завела просветительский канал на "Ютубе", где разбирает вопросы на тему сексуальности и рассказывает, как именно снимают кино для взрослых. Совокупный доход девушки может в отдельные месяцы доходить до миллиона долларов. В России Романова бизнес не ведёт. В СМИ сообщалось о том, что девушка якобы получила визу в США. Возможно, её статус позволяет вести дела из-за океана и платить налоги тоже за океаном. Поскольку в России её деятельность подпадает под уголовную статью УК РФ 242 УК "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Всплеску популярности Элфи во многом поспособствовали награды американской онлайн-платформы AVN Awards, где проводится самое значимое мероприятие в мировой порноиндустрии, которое называют "порно-Оскаром". В конце января Элфи выиграла статуэтку в номинации "Любимая звезда инди-клипов". Это уже не первое признание её заслуг перед индустрией — год назад AVN Award присудил её награду в номинации "Лучшая иностранная старлетка" (англ. starlet — звёздочка, так называют молодых восходящих звёзд).

В конце октября 2020 года Элфи также завоевала награду престижной европейской премии в области порноиндустрии XBIZ Europa Award в категории "Артистка года — видеоклипы".

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