Из порно — в единоборства: Как Елена Беркова неожиданно появилась в ММА и победила в первом бою Теперь звезда фильмов для взрослых готова бросить вызов Анастасии Волочковой и даже Никите Джигурде 17 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Epic Fighting Championship, instagram/berkova

Индустрия POP MMA в России развивается крайне стремительными темпами. Ещё свежи впечатления от появления в октагоне Никиты Джигурды и его победы, а у любителей подобных боёв появилась новая тема для обсуждений. В главном бою очередного турнира Epic Fighting Championship победу одержала звезда фильмов для взрослых Елена Беркова. Вот уж неожиданный поворот, не так ли?

"Это был кайф"

Соперницей Елены Берковой стала блогерша Иришка Чики-Пики. К слову, продлился матч очень недолго. Уже в первом раунде бывшая участница "Дома-2" сумела провести своей сопернице удушающий приём — словно в лучших традициях профессиональных, настоящих ММА. Вообще, на протяжении всего поединка (или, правильнее будет сказать, всей этой минуты) было заметно, что Беркова в октагоне чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее.

— Это было круто! Спасибо сопернице за не всегда спортивное поведение. Я получила удовольствие — как и от всего, что я делаю. Спасибо тренеру, спасибо моей команде. Epic Fighting, всё было круто, продолжайте в том же духе. Это офигенная тема, чтобы привлекать простых и неспортивных людей, — заявила Беркова после поединка.

Говоря о не всегда "спортивном" поведении соперницы, Беркова имела в виду самый яркий эпизод поединка, случившийся уже после его завершения. На эмоциях Иришка Чики-Пики пнула прямо в живот лежавшую соперницу. В итоге Беркова даже не сразу сумела прийти в себя, а после призвала блогершу "научиться проигрывать". Наверное, это запомнилось больше, нежели сам поединок.

Елена Беркова и Иришка Чики-Пики сразились в бойцовском шоу "Наше дело" © Instagram / berkova

"Это абсолютно аморально"

Впрочем, рассматривать бой Беркова — Чики-Пики с точки зрения единоборств, понятное дело, невозможно. Об этом же говорят и опрошенные Лайфом эксперты. Однако другой вопрос, каким получилось шоу. Именно на это обратила внимание PR-специалист в сфере единоборств, автор книги "За кулисами боёв без правил" Наталья Буланова.

— Со спортивной точки зрения этот бой обсуждать глупо. Любой восьмиклассник покажет более профессиональный бой, чем участницы. Если рассматривать как шоу, — да, это супер. Это то, что в любом случае будут смотреть. Как бы ни плевались и ни критиковали, — заметила Буланова.

Куда более критично высказался насчёт поединка президент промоушена кулачных боёв USF Сергей Смирнов.

— Могу сказать только одно. Это абсолютно аморально, с трудом получилось досмотреть так называемый бой, — заявил Смирнов.

А вот у блогера и бойца Артёма Тарасова позиция была более спокойная. Кроме того, он отметил некоторые неожиданные для него моменты, связанные с подготовкой Берковой.

— Оцениваю бой круто. Я не ожидал от Берковой, что она покажет такие крутые навыки ведения боя. В принципе, я уже говорил, что вот эти бои, так называемые фрик-бои, это тот же самый реслинг, который существует в нашей России, — заметил Тарасов.

Говоря о том, насколько может быть перспективной история с перевоплощением Елены Берковой в звёзды POP MMA, Наталья Буланова заметила, что, исходя из формы и уровня подготовки, говорить об этом не приходится. А вот о возможном реванше с блогершей Иришкой Чики-Пики — куда проще.

— Да, думаю это (новый бой Берковой и Чики-Пики. — Прим. Лайфа) будет интересно, и думаю, что реванш будет, — заметила Буланова.

Любопытно, что сама Беркова обозначила для себя совсем иной круг возможных соперников на следующие бои. Так, звезда фильмов для взрослых заявила, что готова сразиться с Анастасией Волочковой или же Никитой Джигурдой. Последний, к слову, уже успел полюбиться поклонникам подобных боёв, одержав несколько убедительных побед. По мнению Натальи Булановой, даже такой бой возможен.

— Главное — воспринимать это как шоу, а не ныть, как привыкли разные федерации и профессиональные спортсмены, что это позорит спорт. Если так рассуждать, то и драку алкашей возле подъезда можно обвинить в том, что она позорит ММА, — заметила Буланова.

А вот Артём Тарасов в такой поединок не верит. Кстати, он не считает неожиданным появление в октагоне Елены Берковой, особенно на фоне участия в боях Никиты Джигурды, Виталия Милонова или же Саши Шпака.

Понятно, что сравнивать POP MMA и обычные турниры по смешанным единоборствам — занятие абсолютно бесполезное. Первое куда больше про шоу, и примечательно, в октагон выходят не только представители сильного пола, что подтверждают не только Беркова и Иришка Чики-Пики. Так, набирает обороты промоушен Pussy Fights, выступают в котором только девушки.

— Первый выпуск уже набрал 250 000 просмотров. Поединки прошли по правилам женской пляжной борьбы на песке. В ближайшее время сделаем формат ММА. Женские бои у нас не любят в стране, но девушкам хочется показать себя, — добавила Буланова.

Примечательно, что индустрия POP MMA продолжает стремительно развиваться. Сейчас интересно наблюдать не только за отдельными боями, но и, возможно, за построением всей этой индустрии и тем, в каком направлении она будет двигаться. В любом случае если таких необычных появлений в октагоне, как выход Елены Берковой, будет больше, то индустрия от этого только выиграет и наберёт ещё более сумасшедшие обороты.

Авторы Шамиль Гаджиев