10 тревожных звоночков, которые уберегут от второго свидания с бесперспективным партнёром
В начале отношений партнёр кажется идеальным. А тревожные звоночки, которые иногда переходят в оглушительную сирену, успешно игнорируются. Вот 10 пунктов, заметив которые, нужно срочно делать ноги.
"Как человеку, который не хочет заводить детей, нужно обращать внимание на то, что по этому поводу считает партнёр. Не одна пара сердец разбилась из-за того, что пришлось принять непростое решение расстаться", — _JazminBianca.
"Если они не были инициаторами НИЧЕГО, типа приглашения на свидание или когда дело доходит до секса, тут ничего хорошего ждать не приходится. Такие отношения придётся тащить на себе", — Blackcore8.
"Если они постоянно пишут и звонят вам даже во время работы, — ничего хорошего это не предвещает. Очевидно, тут человек чувствует потребность занять сто процентов вашей жизни. Впрочем, кому-то это может нравиться", — rnbwhtr.
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"Драма. К своему возрасту я прошёл через слишком много дерьма и ценю собственный покой намного больше, чем чувства кого-то, кого я только что встретил", — lifesux254.
"Алкоголики — сразу нет. Я и сама не против выпить и покурить, но во всём должна быть мера. Впрочем, это только моё мнение", — qweenkunt.
"Непоследовательность в поведении и словах. Ничто так не утомляет меня, как люди, которые не знают, чего хотят. Я не собираюсь плавать в мутной воде, когда могу плавать в чистой", — Geremia_Visconti.
"Если замечаете намёки на то, что партнёр хочет вас изменить, ничего хорошего не ждите. Пусть это даже в шутку вроде "так, над этим надо работать". Дальше его желание подбить вас под себя станет намного более настойчивым", — Draxxony.
"Если вы пришли на свидание, а там человек говорит только о себе и о том, какие плохие у него были бывшие", — LMcGenius.
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"Говорю как девушка, которая только знакомится с "рынком" дейтинг-приложений. Даже не думайте встречаться с парнями, которые только что вышли из серьёзных отношений. Они не прошли стадию исцеления и, поверьте, вам не захочется быть рядом, когда она всё-таки наступит", — isaboooty.
"Когда люди делают ментальные проблемы частью своей идентичности, никак не пытаясь решить вопрос. Потом будут использовать этот рычаг, чтобы манипулировать вами", — Toogern.
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