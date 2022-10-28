10 тревожных звоночков, которые уберегут от второго свидания с бесперспективным партнёром

"Как человеку, который не хочет заводить детей, нужно обращать внимание на то, что по этому поводу считает партнёр. Не одна пара сердец разбилась из-за того, что пришлось принять непростое решение расстаться", — _JazminBianca.

"Если они не были инициаторами НИЧЕГО, типа приглашения на свидание или когда дело доходит до секса, тут ничего хорошего ждать не приходится. Такие отношения придётся тащить на себе", — Blackcore8.

"Если они постоянно пишут и звонят вам даже во время работы, — ничего хорошего это не предвещает. Очевидно, тут человек чувствует потребность занять сто процентов вашей жизни. Впрочем, кому-то это может нравиться", — rnbwhtr.

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"Драма. К своему возрасту я прошёл через слишком много дерьма и ценю собственный покой намного больше, чем чувства кого-то, кого я только что встретил", — lifesux254.

"Алкоголики — сразу нет. Я и сама не против выпить и покурить, но во всём должна быть мера. Впрочем, это только моё мнение", — qweenkunt.

"Непоследовательность в поведении и словах. Ничто так не утомляет меня, как люди, которые не знают, чего хотят. Я не собираюсь плавать в мутной воде, когда могу плавать в чистой", — Geremia_Visconti.

"Если замечаете намёки на то, что партнёр хочет вас изменить, ничего хорошего не ждите. Пусть это даже в шутку вроде "так, над этим надо работать". Дальше его желание подбить вас под себя станет намного более настойчивым", — Draxxony.

"Если вы пришли на свидание, а там человек говорит только о себе и о том, какие плохие у него были бывшие", — LMcGenius.

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"Говорю как девушка, которая только знакомится с "рынком" дейтинг-приложений. Даже не думайте встречаться с парнями, которые только что вышли из серьёзных отношений. Они не прошли стадию исцеления и, поверьте, вам не захочется быть рядом, когда она всё-таки наступит", — isaboooty.