"Смотрите вокруг": Психолог рассказал, как ощутить радость за одну минуту
Психолог Шахов рассказал, как почувствовать себя счастливым за одну минуту
Психолог Александр Шахов рассказал РИАМО об одной одновременно сложной и лёгкой методике, которая поможет почувствовать счастье всего за одну минуту. Однако сначала нужно понять, что у неё есть три сложности. Первая заключается в том, что в её действенность трудно поверить. Вторая — она непростая. Последняя сложность состоит в том, что в дальнейшем человек будет ждать эффекта просто так, ленясь применять саму методику.
Итак, для её выполнения специалист советует остановиться, закрыть глаза на десять секунд, сделав три глубоких вдоха и длинных выдоха. В это время надо думать о трёх вещах, которые порадуют вас при появлении зрения.
"Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок... Радость вы должны ощутить в теле. Вы должны её зафиксировать через ощущения и сказать себе: "Я чувствую радость". Хорошо, если это будет вслух, — это усилит методику", — объяснил специалист.
При этом нет никакого смысла говорить что-то вроде "Я испытываю радость, что жив", так как, если вы ничего не почувствовали, ищете дальше. В будущем вы сможете научиться не только видеть то, что вас радует, но и ощущать. Например, через мягкую одежду или прикосновение любимого человека.
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