"Форменные девяностые": Работницы секс-индустрии пожаловались на "сутенёров-беспредельщиков" с оружием

После объявления частичной мобилизации в России существенно изменился рынок секс-услуг. Вместе с падением спроса наблюдается и ещё одна проблема: в заведения часто стали заходить мужчины с оружием, которые требуют от девушек работать на них. О подобных историях в Екатеринбурге рассказала порталу "Е1" одна из работниц сферы.

По её словам, сразу после 21 сентября — дня объявления частичной мобилизации — наблюдался поток клиентов, которые перед отправкой в ряды ВС РФ обращались к жрицам любви, а подобные заведения работали без перерыва.

"У мужчин на мобилизацию реакция такая: "Блин, надо брать проститутку. Срочно. Желательно с самыми жёсткими допами. А ещё целоваться с ней". Хотя я, конечно, надеюсь, есть люди, которые в ответ на повестку пошли к семье и устроили жёнам свидания. Но я по понятным причинам вижу только другую часть", — заявила собеседница портала.

По её словам, спустя некоторое время ситуация стала ухудшаться, а представительниц древней профессии в городе начали отлавливать мужчины с оружием, которые требовали, чтобы те работали именно на них. Некоторых девушек они брили налысо, били электрошокерами и даже свозили в закрытые квартиры.

"Они ездят по фирмам, подминают под себя рынок. Это кошмар, форменные девяностые, и непонятно, кто может от них защитить", — добавила работница секс-услуг.

Сейчас многие девушки столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами, у кого-то и вовсе накапливаются долги в несколько сотен тысяч рублей по кредитам. Однако сменить работу представительницы индустрии не могут.