В Москве упростили процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных
Собянин упростил назначение пособий молодым семьям мобилизованных москвичей
Мэр Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в Москве, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребёнка — до 36 лет) для граждан, призванных Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации", — говорится в сообщении.
Так, в период прохождения военной службы выплаты будут осуществляться независимо от уровня обеспеченности семьи, без учёта доходов семьи и без оценки поступающих на банковские счета сумм денежных средств.
Ежемесячные пособия на ребёнка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума на детей. Подать заявление можно будет с 1 ноября 2022 года в любом из флагманских центров госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных в Москве.
Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила сделать проезд бесплатным для семей мобилизованных граждан. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV