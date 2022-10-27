В Москве упростили процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных

Мэр Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в Москве, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребёнка — до 36 лет) для граждан, призванных Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации", — говорится в сообщении.

Так, в период прохождения военной службы выплаты будут осуществляться независимо от уровня обеспеченности семьи, без учёта доходов семьи и без оценки поступающих на банковские счета сумм денежных средств.

Ежемесячные пособия на ребёнка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума на детей. Подать заявление можно будет с 1 ноября 2022 года в любом из флагманских центров госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных в Москве.