Названа сумма выплат по больничному, которую смогут получать самозанятые с 2023 года

Одним из преимуществ статуса работника как самозанятого является то, что он может не вносить страховые взносы, однако в этой связи у государства не формируются больничные, пенсионные и социальные обязательства перед ним. По словам юриста Сергея Пирогова, ситуация с этим изменится в 2023 году, когда и такие граждане смогут расширить свои трудовые права.

Рассказ юриста Сергея Пирогова. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Нужно будет подать сведения в Фонд социального страхования, и в проактивном режиме будет назначена выплата. Самозанятый, чтобы иметь право на такую выплату, должен будет добровольно дать своё согласие, включиться в программу и ежемесячно уплачивать взносы в Фонд социального страхования", — рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Ежемесячно такие россияне будут вносить лишь 3% от базовой величины выплаты в 32 484 рубля — 1 247 рублей. При этом итоговая сумма, которую можно будет получить, будет зависеть от стажа работы и периода, в который были совершены взносы.

"В первый год предельная сумма будет составлять примерно от 12 до 19 тысяч рублей, начиная со второго года при том условии, что общий стаж составляет более 8 лет, выплата может достигать 32 484 рублей", — заключил эксперт.