Звёздные спортсмены проводят зарядку финалистов "Большой перемены" в "Артеке"

Утро финалистов "Большой перемены" в детском центре "Артек" начинается с зарядки. Специально для ребят её проводят участники социального проекта "Команда звёздный десант", в который входят спортсмены, общественники и актёры.

В звёздную команду вошли основатель проекта Злата Чепурная, футболисты Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин, бронзовый призёр чемпионата Европы Станислав Ретинский, мастер спорта по велоспорту, резидент арт-кластера "Таврида" Полина Махнорылова и актриса театра и кино Ева Авеева.

Как рассказал футболист Дмитрий Сычев, спортсмены проводят для финалистов "Большой перемены" не только зарядки. Также знаменитости организовывают для ребят мотивационные встречи, где рассказывают о том, как сделать здоровый образ жизни привычкой, и делятся личными историями успеха.

"Я рассказал финалистам про свой путь, о том, что главное — идти вперёд и заниматься любимым делом. На их пути будет очень много препятствий, но самое главное — с любовью подходить к каждому делу и преодолевать все препятствия. Это было самым главным посылом нашей мотивационной речи. Через спорт мы показываем, как можно своим примером добиться больших успехов в жизни", — сказал футболист.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 23 по 28 октября на базе Международного детского центра "Артек". В нём принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов России. Для ребят организованы лекции, мастер-классы, мотивационные встречи с экспертами, игры и многое другое. Победителями станут 300 человек.