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27 октября, 12:30

Звёздные спортсмены проводят зарядку финалистов "Большой перемены" в "Артеке"

<p>Спортсмены провели зарядку в "Артеке" для финалистов "Большой перемены". Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Спортсмены провели зарядку в "Артеке" для финалистов "Большой перемены". Обложка © Предоставлено Лайфу

Утро финалистов "Большой перемены" в детском центре "Артек" начинается с зарядки. Специально для ребят её проводят участники социального проекта "Команда звёздный десант", в который входят спортсмены, общественники и актёры.

В звёздную команду вошли основатель проекта Злата Чепурная, футболисты Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин, бронзовый призёр чемпионата Европы Станислав Ретинский, мастер спорта по велоспорту, резидент арт-кластера "Таврида" Полина Махнорылова и актриса театра и кино Ева Авеева.

Как рассказал футболист Дмитрий Сычев, спортсмены проводят для финалистов "Большой перемены" не только зарядки. Также знаменитости организовывают для ребят мотивационные встречи, где рассказывают о том, как сделать здоровый образ жизни привычкой, и делятся личными историями успеха.

"Я рассказал финалистам про свой путь, о том, что главное — идти вперёд и заниматься любимым делом. На их пути будет очень много препятствий, но самое главное — с любовью подходить к каждому делу и преодолевать все препятствия. Это было самым главным посылом нашей мотивационной речи. Через спорт мы показываем, как можно своим примером добиться больших успехов в жизни", — сказал футболист.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 23 по 28 октября на базе Международного детского центра "Артек". В нём принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов России. Для ребят организованы лекции, мастер-классы, мотивационные встречи с экспертами, игры и многое другое. Победителями станут 300 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что десятки детей со всех уголков России, которые отдыхают в "Артеке", отправили письма со словами поддержки и признательности российским десантникам. Послания солдаты зачитали прямо на передовой.

Оксана Попова

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