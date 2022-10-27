Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинский телеканал "Прямой" сообщил о звуках взрывов, которые слышали жители Киева днём 27 октября. Эту же информацию подтверждает и ряд других СМИ.
По некоторым данным, в небе над городом работает система ПВО. Сообщается также о поднимающемся густом чёрном дыме, однако в данном случае речь может идти о разминировании снарядов в Вышгородском районе Киевской области. Официальной информации о взрывах и последующих разрушениях не поступало.
Ранее Лайф сообщал о взрывах в Одессе, звуки которых местные жители слышали со стороны моря. При этом в городе не объявлялась воздушная тревога.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Christophe Gateau