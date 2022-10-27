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27 октября, 12:22

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о звуках взрывов, которые слышали жители Киева днём 27 октября. Эту же информацию подтверждает и ряд других СМИ.

По некоторым данным, в небе над городом работает система ПВО. Сообщается также о поднимающемся густом чёрном дыме, однако в данном случае речь может идти о разминировании снарядов в Вышгородском районе Киевской области. Официальной информации о взрывах и последующих разрушениях не поступало.

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Ранее Лайф сообщал о взрывах в Одессе, звуки которых местные жители слышали со стороны моря. При этом в городе не объявлялась воздушная тревога.

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ТАСС / picture-alliance / dpa / Christophe Gateau

Артур Белкин

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