Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о звуках взрывов, которые слышали жители Киева днём 27 октября. Эту же информацию подтверждает и ряд других СМИ.

По некоторым данным, в небе над городом работает система ПВО. Сообщается также о поднимающемся густом чёрном дыме, однако в данном случае речь может идти о разминировании снарядов в Вышгородском районе Киевской области. Официальной информации о взрывах и последующих разрушениях не поступало.