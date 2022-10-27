Офис Зеленского сообщил о поражении крупного энергетического объекта на Украине
Ночью были нанесены удары по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны, происходят экстренные отключения света. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам Тимошенко, отключения электроэнергии могут продолжаться дольше четырёх часов, а о точном их графике офис Зеленского обещает сообщить завтра или сегодня вечером.
Напомним, с 10 октября российские военные наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. Ранее сегодня компания "Укрэнерго" уже сообщила о повреждениях оборудования в центральных областях Украины.
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