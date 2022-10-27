Офис Зеленского сообщил о поражении крупного энергетического объекта на Украине

Ночью были нанесены удары по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны, происходят экстренные отключения света. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.